استغلا سكنهما بمنطقة الحضرة.. حيثيات المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة كابلات الترام «خاص»

حصل موقع صدى البلد على نسخة من حيثيات حكم محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بمعاقبة المتهمين بسرقة أسلاك وكابلات كهرباء من ترام الإسكندرية، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتأييد الحكم عليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من أوراقها، وما تم بها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهمين فرج أبو اليزيد وشقيقه «محمد»، من أصحاب السوابق الإجرامية، ومسجلين بأرشيف وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، ونظرًا لاحتياجهما الشديد للمال؛ فقد كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة كابلات الترام؛ لاحتوائها على معدن النحاس ذي القيمة المادية التي يمكن التربح من خلالها، وتضمن ذلك التشكيل العصابي كلا من المتهمين، علاء عبد الحميد، وأحمد رمضان، وهشام محمد.



وأضافت الحيثيات أن المتهمان الأول والثاني استغلا سكنهما بمنطقة الحضرة القبلية ودرايتهما بشبكة الكهرباء المشغلة للترام وقررا مع باقي أفراد التشكيل قطع الأسلاك الكهربائية باستخدام مقصين حديدين واستقل المتهمون سيارة المتهم الرابع وتوجهوا إلى المنطقة المشار إليها ونزل المتهمان الثاني والخامس بالقرب من المكان لمراقبته ثم نزل المتهمان الأول والثالث بمكان الواقعة وبحوزة كل منهما مقص حديدي وقاما بقطع كابلات الترام واستوليا عليها ووضعاها داخل حقيبة سيارة المتهم الرابع ثم توجهوا إلى منطقة الدخيلة للتصرف في المسروقات بأن قاموا ببيعها للمتهم السادس وإذ أبلغ مفتش ترام الهيئة العامة لنقل الركاب عن الواقعة.

وأكدت الحيثيات على تحريات الملازم أول محمد مصطفى عبد العظيم معاون مباحث قسر شرطة باب شرقي التي توصلت إلى صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها وعثر بداخل سيارة المتهم الرابع على المقصين المستخدمين في الواقعة، وأقر المتهمون بصحة ما توصلت إليه التحريات وقد قدرت قيمة الأضرار التي نتجت عن الواقعة بمبلغ 92 ألف و335 جنيها و98 قرشا، بعد توجيه تهمة إتلاف خطًا من خطوط الكهرباء المملوك للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والمرخص في إنشائه لمنفعة عامة وذلك بأن قطعوا الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي والكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية بترام لمدينة بمنطقة المنارة وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بسرقة الأدوات المستعملة في مرفق توصيل التيار الكهربائي «الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي لشبكة ترام المدينة» والمملوك للهيئة العامة لنقل الركاب والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بأن قطعوا تلك الأسلاك مستخدمين مقصات حديدية، وبحيازة وإحراز المتهمين بالذات وبالواسطة أدوات «ثلاث مقصات حديدية» دون مسوغ قانوني وفي غير حالة من الضرورة المهنية أو الحرفية وأخفى المتهم السادس الأشياء المسروقة والمتحصلة من الجريمة السابقة على الرغم من علمه بذلك.

وبإحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية بعضوية المستشارين حازم عبدالفتاح الشناوي وأكرم محمدين الفاضلي وبحضور محمد عدنان عبدالمحسن وكيل النيابة وأمانة سر السيد عبد الموجود عبدالواحد قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات لفرج أبو اليزيد وشقيقه محمد وعلاء عبد الحميد وأحمد رمضان بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم بدفع قيمة الأسلاك والتلفيات والبالغ قدرها 92 ألفا و335 جنيها و90 قرشا بالتضامن فيما بينهم، وبمعاقبة هشام محمد بالسجن 3 سنوات ومعاقبة أحمد أشرف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة الأدوات المضبوطة المستخدمة في السرقة.