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خالد أبو بكر: وقفة المصريين أمام معبر رفح حاجة تشرف

صدى البلد

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة، من أمام معبر رفح المصري، مؤكدًا أن الشكل العام سيسهم كثيرًا في نقل المضمون الذي تسعى إليه مصر.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON، إن ما يحدث في الأراضي المصرية أو على معبر رفح موقف مشرف "حاجة تشرف ومفيهاش غلطة".

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن أرض سيناء أصبحت بعد سنوات من الحرب على الإرهاب، أرض أمن وأمان، معقبًا:"هي دي سيناء اللي حاربنا عشانها.. الله يرحم اللي ماتوا، اللي ضحوا بحياتهم عشان نقدر نستقبل أمين عام الأمم المتحدة في أمن وأمان، هي دي مصر القوية التي تمكنت من محاربة الإرهاب".

وشدد خالد أبو بكر على أن مصر تعمل لإيجاد إرادة دولية تجبر إسرائيل على فتح المعبر وعدم تعرض المساعدات للقصف .

ارض سيناء الأراضي المصرية الحرب على الإرهاب الأمم المتحدة خالد أبو بكر أمين عام الأمم المتحدة

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