مساعد وزير الخارجية الأسبق: التنسيق المصري الأردني مهم جدا في الأزمة الحالية

قال السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التنسيق المصري الأردني مهم جدا فى تلك الأزمة، لأننا نسمع عن الخيار الإسرائيلي، التي تبنته جميع حكومات اليمين الإسرائيلي وهو يتلخص فى أن الأردن تتحول لوطن بديل إلى الفلسطينيين.

وأضاف السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا النموذج راهن حاليا ويريدون ترحيل فلسطيني غزة إلى مصر، موضحا أن التنسيق الأردني المصري مهم جدا لتمهيد التحرك الدولي الذى سنرى أول خطواته يوم السبت.

وتابع السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التنسيق المصري الأردني لا يقف عند حد الدفاع، ومواجهة الخطط الإسرائيلية ويجب أن يتحول إلى الهجوم، أى أنه يجب تبني مبادرة دبلوماسية توقف نزيف الدماء الحاصل فى غزة والصفة الغربية.