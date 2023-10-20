حزب التجمع: جوتيريش يؤكد للعالم ثقل الدور المصري في مواجهة العنف الإسرائيلي 

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع ، أن زيارة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمعبر رفح على الجانب المصري ، تؤكد الاعتراف الأممي بأهمية الدور المصري في الوقت الراهن لإغاثة أهالي غزة ، بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع ، كما يؤكد أيضًا صحة الموقف المصري بضرورة إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين ، دونما انتظار لتداعيات الأزمة .

وأشار " فؤاد " في تصريحات خاصة ل "صدى البلد " إلى ضرورة الوقوف باهتمام أمام ما قاله " جوتيريش " في المؤتمر الصحفي أمام المعبر : " إن مصر بلد ذات سيادة .. وهذا ضرورى ويجب الإقرار بالقوانين المصرية، وسندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها " .

ولفت مساعد رئيس التجمع إلى أن مثل هذا التصريح عندما يصدر من الأمين العام للأمم المتحدة ، فهو إقرار صريح بثقل الدولة المصرية ، و رسالة مهمة لبقية الأطراف الإقليمية و الدولية تؤكد صحة الموقف المصري الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مواجهة الموقف الإسرائيلي المتعنت والمعرقل لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة .

وقال مساعد رئيس حزب التجمع ، أن العالم كله تابع الدور المصري الداعم بقوة للشعب الفلسطيني في غزة ، منذ بداية الأزمة ، وما يشهده القطاع من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين ، و هو ما أدى للإشادات المتعددة من كافة المنظمات الدولية ، وأبرزها ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة صباح اليوم في سيناء .