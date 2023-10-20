أحمد لطفي يحرز ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب العالمية القتالية بالرياض

أحرز أحمد لطفي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، الميدالية الذهبية لمنافسات الكاراتيه وزن 67 كجم، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية الثالثة، والتي تستضيفها الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 الى 30 أكتوبر الحالي.

واستطاع أحمد انتزاع الميدالية الذهبية؛ بعد تغلبه على بطل منتخب أذربيجان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية؛ ليحصد أحمد لطفي أولى ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب القتالية.

وتضم دورة الألعاب العالمية القتالية 16 لعبة قتالية، هي: "الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة، والركل، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة"، والتي يشارك فيها ما يقارب 1500 لاعب ولاعبة.

وتعود البطولة مرة أخرى بعد أن توقفت لمدة 10 أعوام، حيث أقيمت النسخة الأولى في الصين عام 2010، وأقيمت النسخة الثانية في روسيا في العام 2013.