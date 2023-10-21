باحث: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر الريادي تجاه القضية الفلسطينية.. فيديو

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة القاهرة للسلام تؤكد الدور الريادي الذي تلعبه مصر خلال الآونة الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.

أضاف علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ،: "مصر دعت إلى انعقاد هذه القمة منذ أيام واستجابت لها العديد من الدول سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي".

أشار علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "مشاركة العديد من الدول يبرز مدى فاعلية مصر فيما يخص الأزمة"، موضحا: "مصر ترعى الأزمة وتحاول حلحلة الأزمة في قطاع غزة سواء على المستوى السياسي أو الإنساني".

