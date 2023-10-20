برلماني عن التنسيقية: دعم القضية الفلسطينية موقفنا الثابت

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: “إنه منذ اليوم الأول لبداية المجزرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني، كنا ملتحمين مع القضية الفلسطينية وفقا لعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية”.

وأضاف أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي": “نحن أمام مجموعة من العصابات تقول على نفسها جيش، وهو الكيان الصهيوني، وأمام شعب محتل، ويحق لهم الدفاع عن نفسه وفقا لكل القوانين الدولية".

وأكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: “موقفنا الثابت هو دعم القضية الفلسطينية وحقوق أشقائنا الفلسطينيين”.