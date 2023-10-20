سياسي سعودي يشكر الرئيس السيسي على الهواء لهذا السبب| فيديو

وجه عماد المديفر، الكاتب والباحث السياسي السعودي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لعقد قمة القاهرة للسلام 2023- المقرر انعقادها غدا السبت- في هذا الوقت العصيب والحساس.

وقال عماد المديفر، الكاتب والباحث السياسي السعودي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ،: "دعوة الرئيس السيسي لعقد القمة؛ جاءت من واقع مسئولية مصر التاريخية والكبيرة في المنطقة".

وأضاف عماد المديفر، الكاتب والباحث السياسي السعودي،: "هذه القمة تأتي في إطار المساعي العربية لاحتواء الموقف المتفجر في غزة"، موضحا أن: "القمة تكتسب قدرا عاليا من الأهمية، ودلالة على التنسيق العربي المشترك عالي المستوى".