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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سياسي سعودي يشكر الرئيس السيسي على الهواء لهذا السبب| فيديو

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

وجه عماد المديفر، الكاتب والباحث السياسي السعودي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لعقد قمة القاهرة للسلام 2023- المقرر انعقادها غدا السبت- في هذا الوقت العصيب والحساس.

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وقال عماد المديفر، الكاتب والباحث السياسي السعودي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ،: "دعوة الرئيس السيسي لعقد القمة؛ جاءت من واقع مسئولية مصر التاريخية والكبيرة في المنطقة".

وأضاف عماد المديفر، الكاتب والباحث السياسي السعودي،: "هذه القمة تأتي في إطار المساعي العربية لاحتواء الموقف المتفجر في غزة"، موضحا أن: "القمة تكتسب قدرا عاليا من الأهمية، ودلالة على التنسيق العربي المشترك عالي المستوى".

 

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