الخيال العلمي تحول حقيقة.. تفاصيل اكتشاف حياة على كوكب غير الأرض

منذ فترة طويلة من الزمن وتداولت الأفلام السينمائية حول العالم، فكرة وجود حياة على كواكب أخرى غير كوكب الأرض، ودائمًا ما قال الجميع أن الأمر عبارة عن خيال علمي فقط لا غير، إلا أن وكالة ناسا عثرت على ما يمكن القول إنه أول الطريق لاكتشاف حياة حقيقية على كوكب فضائي أخر.. فما مدى حقيقة الأمر؟

اكتشاف حياة علي كوكب قزم

اكتشف العلماء القائمون على دراسة المركبة الفضائية “ داون”، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، عام 2017م، وجود مواد عضوية ذات هيكل كربوني على كوكب القزم سيريس، الذي يدور بين كوكبي المريخ والمشتري حزام الكويكبات الرئيسي، حيث أشاروا إلى أن تلك المواد ربما كانت لبنات الحياة على الأرض، وذلك وفقًا لموقع سبيس دوت كوم.

منذ ذلك الحين، استمر العلماء في محاولات لتحديد أصل هذه الجزئيات، حيث أشار بعضهم إلى أن تلك الكويكبات تشير إلى كوكب سيريس القزم، بينما أشارات دراسات أخرى إلى أنها تشكلت على سيريس نفسه.

يتكون كوكب سيريس من صخور وجليد، ويصل قطره إلى 950 كيلومترًا، وكان رئيس فريق العلماء في المركبة كريستوفر راسل، قد قال في تصريحات صحفية سابقة: "تلك الجزيئات تبعد كثيرًا عن الحياة الميكروبية، لكن هذا الاكتشاف يخبرنا أننا بحاجة للمزيد من استكشاف سيريس الذي يعتبر أكبر جسم في حزام الكويكبات، حيث يشير هذا الاكتشاف إلى أن المواد العضوية التي بدأ بها النظام الشمسي احتوت على العناصر الضرورية أو اللبنات لبناء الحياة، واستبعد العلماء احتمال أن تكون المواد العضوية التي عُثر عليها في كوكب القزم ناتجة عن الاصطدام بكويكب أو مذنب .

دليل وجود حياة على كوكب القزم سيريس

استمرت محاولات العلماء لتحديد أصل هذه الجزيئات، واظهرت النتائح وجود ارتباط بين المواد العضوية والمناطق التي تستضيف تأثيرات أقدم ما يوضح أن ضربات لكويكبات أثرت بالفعل على وجود المواد العضوية ووفرتها عبر مليارات السنين

على الرغم من أن أصل المواد العضوية لا يزال غير مفهوم جيدًا، إلا أنه أصبح لدينا دليل جيد على أنها تشكلت في سيريس وعلى الأرجح في وجود الماء، وهناك احتمال للعثور على خزان داخلي كبير من المواد العضوية داخل سيريس، كما سيستكشف مسبار آخر تابع لوكالة ناسا قريبًا 10 كويكاب طروادة يُعتقد أنها تحمل أدلة على إنشاء نظامنا الشمسي وحتى الأرض، وذلك بفضل استضافة مواد من النظام الشمسي المبكر، وذلك وفقًا لما أوضحه عالم اليزياء الفلكية في معهد الفيزياء الفلكية في إسبانيا خوان ريزوس.