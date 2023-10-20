وزير الخارجية الأسبق: مصر تبحث عن حل جذري للقضية الفلسطينية

قال السفير جمال بيومي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية تتحرك في محددات معينة، وأحد هذه المحددات هي التأييد المطلق الأمريكي لإسرائيل، وبالتالي فإن التواجد الأمريكي من عدمه في القمة؛ أمر لن يؤثر، إذ أن أمريكا دورها واضح جدا في المساندة المطلقة، وتعمل في فكرة إمداد الشعب الفلسطيني بتخصيص بضعة ملايين من الدولارات، وهي أمور هزيلة.

وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن قمة القاهرة للسلام

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة مع قناة "سي بي سي" اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تعلم مدى التأييد الأمريكي لإسرائيل، والتحركات من هذا المنطلق، وتواجد أمريكا من عدمه لن يسبب تأثيرا كبيرا، موضحا أن الملف الأبرز في قمة القاهرة للسلام غدا، سيكون القضية الفلسطينية، إذ أن الموقف المصري لا يعالج الحالة الحالية فقط، وإنما يصل لأبعد من الحالة الحالية، إذ أنه يعالج الجذور.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من حوار أنه آن الآوان للنظر للموضوع بشكل مختلف، بدلا من العنف الذي يحدث كل فترة، ومن ثم، تحدث تهدئة، وتعود الأمور كما كانت، إذ أنه يجب أن يكون هناك أمل للشعب الفلسطيني الطامع في الحصول على حقوقه، وهناك قرارات دولية تكفل له هذا.

وأكمل أن قرارات القمة في مصر، لن يكون لها الإلزام على الجانب الإسرائيلي، بقدر ما هي ستكون موجة من فوقان العالم الغربي بشكل أكبر بشأن ما يحدث في فلسطين.