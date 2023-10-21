جامعة الوادي الجديد تشارك فى الوقفة التضامنية لنصرة غزة

شارك الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الوقفة التضامنية بميدان الساحة الشعبية بالخارجة بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة مرددين الهتافات المنددة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل في قطاع غزة.

وحملوا لافتات كتبوا عليها " بالروح والدم نفديك يا أقصى رافعين أعلام مصر وفلسطين.



وأشاد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي بموقف مصر من مساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وذلك لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضية الفلسطينية إجمالًا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت فى قطاع غزة.