هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة جراسهوبر للإسكواش

تأهلت هانيا الحمامي إلى الدور نصف النهائي لبطولة جراسهوبر للإسكواش، لتقترب خطوة من تحقيق حلم الفوز بالبطولة.



نجحت الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا- في تحقيق الفوز على روان العربي -المصنفة الـ12 عالميًا- بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-8) (8-11) (11-7)، ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" غدًا السبت مع البلجيكية نيلي جيليس، المصنفة الـ7 عالميًا في النصف النهائي.



وتستضيف مدينة زيورخ السويسرية منافسات بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش، خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، وهي واحدة من البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 110 ألف دولار، ويشارك في البطولة 48 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.