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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يلتقى أعضاء القافلة الطبية لمعهد بحوث أمراض العيون

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال لقاء أعضاء القافلة

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الجمعة على لقاء القافلة الطبية  لمعهد بحوث أمراض العيون بالتعاون مع نادي روتاري "كايرو نايل فالي" خلال اعمالها  بواحة سيوة،بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحيه السنوسي والنائب جمال الشوري والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح و محمد بكر رئيس مدينة سيوة واحمد باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة واطباء وأعضاء القافلة .

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حيث وجه محافظ مطروح الشكر لجميع أطباء وتمريض القافلة والمشاركين على مشاركتهم المجتمعية والانسانية الفاعلة لخدمة اهالي مطروح خاصة واحة سيوة مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية.

أوضح  وكيل وزارة الصحة أن القافلة  قامت  باعمال كشف على ٤٠٠ حالة  وإجراء عمليات مياه بيضاء (كتاركت) وزرع عدسات بالمجان لعدد ٣٥ حالة يومى  الاربعاء والخميس ١٨ و١٩ اكتوبر مع استمرار  اعمالها  الي السبت (٢١ اكتوبر) في مستشفي سيوة المركزي. وإجراء العمليات  اليوم  الجمعه و غدا السبت  بمستشفى سيوة المركزى .

وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة وهدايا تذكارية تقديرا لجهودالقافلة الطبية لمعهد بحوث أمراض العيون بالتعاون مع نادي روتاري كايرو نايل فالى،كما قام مسئولوا القافلة باهداء درع المعهد لمحافظ مطروح تقديرا لدعمه لجهود القافلة.

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