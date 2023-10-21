ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد وضع زيت الزيتون على البشرة..



فوائد زيت الزيتون للبشرة ما يلي :-

امتلاكه خصائص مضادة للأكسدة حيث إنّ زيت الزيتون يحتوي على مادة السكوالين المضادة للأكسدة، والّتي تساعده على منع تشكّل أوالتخلّص من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.