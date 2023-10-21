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مرأة

احترس وأفحص نفسك .. علامة فى الرقبة تشير إلى الإصابة بمرض مميت

علامة على الرقبة
علامة على الرقبة تشير إلى إصابتك بمرض مميت

قالت الدكتورة هناء جميل إستشارى الغدد الصماء والغدة الدرقية والسكر،  أن هناك العديد من الأمراض التي قد تظهر بعلامات على الرقبة، وقد تكون بعضها خطيرة ومميتة والبعض الآخر قد يكون غير ذلك. 

وأوضحت من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك العديد من الأمراض التي قد تظهر بعلامات على الرقبة، وقد تكون بعضها خطيرة ومميتة والبعض الآخر قد يكون غير ذلك، ومن الأمثلة على بعض الحالات التي يمكن أن تترافق مع علامات على الرقبة هي الأمراض السرطانية مثل سرطان الغدة الدرقية أو سرطان الرأس والعنق. ومع ذلك، فإن وجود علامة على الرقبة لا يعني بالضرورة أنها مرض مميت، حيث يمكن أن تكون لها أسباب أخرى غير سرطانية مثل التهاب الغدد الليمفاوية أو التهاب الجلد.

إذا كنت تعاني من أي علامات أو أعراض غير عادية في الرقبة أو في أي جزء آخر من الجسم، و تشعر بقلق بشأن أي علامات على الرقبة أو أعراض أخرى غير طبيعية، فإن أفضل خطوة هي استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات الضرورية للتشخيص الدقيق وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

الأمراض الأمراض السرطانية سرطان الرأس سرطان الرأس والعنق سرطان الغدة الدرقية الفحوصات الضرورية الرقبة ​​​​​​​health

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