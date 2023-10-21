8 أضرار لتناول المخلالات بكثرة.. اعرفهم

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضرار الإفراط في تناول المخللات..

1. إحتباس المياه بداخل الجسم مما يؤدي إلى تراكم الدهون والزيادة في الوزن.

2. زيادة خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

3. زيادة خطر الإصابة بمشكلات القلب وقد يعرض الحياه للخطر.

4. زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وضعف العضلات.

5. إلتهاب جدار المعدة والقولون ومشاكل الجهاز الهضمي والإضطرابات.

6. إرتفاع ضغط الدم وخصوصا لمرضى الضغط العالي.

7. حصوات الكلى والتهابات المثانة.

8. الحد من تناول المخللات والأكل المالح خاصة لمرضى الحساسية والربو لأنها بتأثر على صحتهم وبتسببلهم العديد من المشاكل.