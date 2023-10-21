بعد التهديد بقصفه.. إدارة مستشفى القدس ترفض الخروج وتناشد العالم بالتدخل.. خاص

شهد مستشفى القدس بقطاع غزة تهديدات بالقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة من الهجمات الدامية التي نفذتها تلك القوات ضد المدنيين العزل والتي أصبح المصابون والأطفال أيضا الان تحت وطأة نيرانهم .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عملياته في مستشفى القدس بمدينة غزة تواجه «تهديدًا وشيكًا» بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى.

وصرح، محمد احمد، المصور الصحفي المستقل، لموقع صدى البلد من داخل قطاع غزة ، أن المتواجدون في مستشفى القدس تلقوا انذار بالقصف وضرورة اجلائهم منه لكنهم رفضوا الخروج وطالبوا بضرورة عدم ضرب المستشفيات وأماكن اللجوء الامنه للمدنيين والجرحى.

وتابع، محمد احمد، لصدى البلد، "ترفض إدارة مستشفى القدس الخروج منه الان وتعريض حياة المرضى للخطر، حيث يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة"



ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني «نداء عاجلا»، على حسابها على إكس، قالت فيه إن المستشفى «ملاذ لأكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف مدني نازح»، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة أخرى مثل كارثة المستشفى الأهلي.