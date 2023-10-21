المهمة صعبة.. حازم إمام يهنئ مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

هنأ حازم إمام لاعب الزمالك السابق، فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك.

وكتب حازم من خلال حسابه الشخصي تويتر :" ألف مبروووك مجلس إدارة الزمالك الجديد بالتوفيق يارب المهمة صعبة لكن ان شاء الله قدها وقدود 🙏 ".

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.

وجاءت النتيجة كالتالي:



رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب 15229



نائب الرئيس

هشام نصر 9480

أمين الصندوق



حسام المندوه 11430



عضوية مجلس الإدارة فوق السن

أحمد سليمان 15433

حسين السيد 10628

عمرو أدهم 10772

محمد طارق 10744

هاني شكري 12011

هاني برزي