نجوم من هوليوود يطالبون بايدن بالضغط على إسرائيل لإنقاذ غزة

بعث العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود، ومن بينهم الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب الممثلون إلى بايدن يقولون: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وقالوا في الرسالة: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي، ولم نفعل شيئاً. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لأخبار الأمم المتحدة (التاريخ يراقب)".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريباً سوزان ساراندون، وكريستين ستيوارت، وكوينتا برونسون، ورامي يوسف، وريز أحمد، وماهرشالا علي وآخرين.

وجاء في الرسالة: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)".

وفي وقت سابق الجمعة، قال بايدن، عند سؤاله من أحد المراسلين عما إذا كان ينبغي لإسرائيل تأجيل الاجتياح البري المحتمل لقطاع غزة، حتى يتم تحرير المزيد من الرهائن أو الأسرى، "نعم".

لكن البيت الأبيض تدارك التصريح، وقال في بيان له إن بايدن لم يسمع السؤال المتعلق بتأخير إسرائيل للغزو البري لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه كان يعتقد أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن.

