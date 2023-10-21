استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي عنيف على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، باستشهاد 30 شخصًا ي قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع".

وأضافت المصادر أن " شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح".

وبحسب المصادر، فقد استشهد 14 شخصًا في بلدة جباليا شمال القطاع جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.