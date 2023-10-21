بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

كشفت طليقة عنتيل مدينة نصر عن مفاجأة من العيار الثقيل في تحقيقات النيابة العامة في اتهام طليقها بالتعدي على الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الـ 10 أعوام.

وقالت طليقة المتهم المعروف بـ عنتيل مدينة نصر، أن المتهم قام بالتعدي على ابنتها ومارس الفحشاء معها عندما كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

وأكدت طليقة عنتيل مدينة نصر، أكتشفت بالصدفة قيام زوجي قبل أن أطلب الطلاق منه أنه يقوم بتصوير السيدات الضحايا بكاميرات المراقبة، ثم يتم الإحتفاظ بتلك الفيديوهات داخل تطبيق برقم سري على جهاز اللاب توب الخاص به.

وأشارت طليقة عنتيل مدينة نصر:" اللي حصل أن أنا كنت متجوزة خالد.م من عام 2000 وعندنا أبناء وأنا وهو خريجي صيدلة وبعد جوازنا بفترة فتحنا صيدليتين في عزبة الهجانة وكانت الحياة ما بينا هادئة و طبيعية وفي الفترة الأخيرة حضرت لي بنتي وهي منهارة وقالت لي:"بابا عمل معايا حاجه وحشة".

عنتيل مدينة نصر

اتهمت النيابة العامة في القاهرة عنتيل مدينة نصر «الصيدلي»، بالإعتداء على سيدات وقاصرات داخل الصيدلية المملوكة له بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالسيدات والقاصرات بأن صورهم مقاطع فيديو لهم داخل الصيدلية المملوكة له.

ووجهت النيابة العامة للمتهم خ م 48 عاما - صيدلي شهير بـ «عنتيل مدينة نصر»، إتهامات بأنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، اعتدى على سيدات - مجهولي الهوية - بأن استغل عمله في الصيدلية المملوكة له، وحاجة السيدات والقاصرات في توقيع الكشف الطبي، وكشف عن عوراتهم وتحسس أجسادهم قاصدا من ذلك الإعتداء عليهم.

كما اتهمت النيابة العامة في القاهرة، الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالسيدات، بأن قام بتصويرهم مقاطع فيديو داخل الصيدلية الخاصة به بدون موافقتهم، حيث أحالت النيابة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليها من إتهامات وفقا لأمر إحالته.

حيث باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة عنتيل مدينة نصر، الصيدلي الشهير المتهم بمواقعة السيدات والقاصرات داخل الصيدلية المملوكة له في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم استمعت إلى اقواله في الوقائع وايضا فرغت مقاطع الفيديو المقدمة على فلاشة.

وكانت محكمة أسرة القاهرة الجديدة تسلمت تقريرا من الهيئة الوطنية للإعلام خاص بتفريغ مقاطع الفيديو الخاصة بـ عنتيل مدينة نصر وذلك بعد أن قدمتها طليقته بعد رفع قضية طلاق للضرر في المحكمة ضده، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي تجاوزت 15 مقطع، دقائق ما بين 12 و15 دقيقة للصيدلي المتهم بتحرك داخل مكان خاص داخل الصيدلية، وسيدات وقاصرات يترددن عليه، ويقوم بملامسة أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهم.

حيث تضمن التقرير الذي اعدته الهيئة، وتسلمته محكمة أسرة القاهرة الجديدة، مقطع فيديو أظهر عنتيل مدينة نصر برفقة سيدة ترتدي عباءة سوداء، مدته 14.59 دقيقة بتاريخ 28 يونيو 2019 الساعة 9.30 مساء، وظهر فيه عنتيل مدينة نصر داخل الحجرة الخلفية بالصيدلية المملوكة له في عزبة الهجانة وهو جالس على مكتب وفي يده هاتف محمول، ثم تحرك داخل الغرفة وتجول فيها.

وأظهر مقطع فيديو عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية، ظهور سيدة ترتدي عباءة سوداء وطرحة سوداء على راسها، دخلت إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم دخل خلفها صيدلي مدينة نصر، ثم طلب منها حسر ملابسها وأعطاها حقنة علاجية، ثم وقف يتحدث معها قليلا وكشف عنها ملابسها حتى أعلى، وقام بملامستها بيديه ثم بالسماعة الطبية، وأدخل يده في ملابسها، ثم انصرفت السيدة من الصيدلية وظل الصيدلي متواجدا في الحجرة باقي مدة الفيديو.

كانت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقت بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالإعتداء على فتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها .

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه، وتم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر «عنتيل مدينة نصر» بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الاعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.