بمشاركة دولية واسعة.. بث مباشر لـ قمة القاهرة الدولية للسلام

حرصًا من موقع صدى البلد الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولًا بأول، ننقل إليكم بثًا مباشرًا لـ قمة القاهرة الدولية للسلام.

وتستضيف مصر مؤتمر دولي (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الهجمات الوحشية المتصاعدة مجاني إسرائيل على المدنيين الفلسطينين في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.



وسنوافيكم بالتفاصيل..

