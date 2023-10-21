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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف العلاقة بين طوفان الأقصى والتطبيع بين السعودية وإسرائيل

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهجوم الذي شنته حركة المقامة الإسلامية "حماس" على الاحتلال الإسرائيلي كان يستهدف "عرقلة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية".

وأشار الرئيس الأمريكي خلال مناسبة لجمع التبرعات من أجل الانتخابات، إلى أن أحد أسباب هجوم حماس على إسرائيل، هو أنهم علموا بأنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف بايدن أن "السعوديين أرادوا الاعتراف بإسرائيل، وهذا من شأنه في الواقع توحيد الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تتوسط بين الطرفين لإبرام اتفاق تطبيع، لكن الرياض في المقابل طالبت واشنطن بـ"ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني".

وتابع "بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، تلاشى زخم التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل بوساطة أمريكية.

وشنت حركة حماس، هجوما علة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وتمكنت من أسر عدد من المدنيين والعسكريين، ورد الاحتلال بقصف متواصل لقطاع غزة لم يتوقف منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 15 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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