جدعة .. ريهام سعيد تشيد بهجوم أنغام على متحدث جيش الاحتلال

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على موقف الفنانة انغام، مع المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي.

وشاركت رد أنغام، وكتبت: “جدعة”.

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية بسبب عراك الفنانة أنغام مع أفيخاي أدرعي -رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الإحتلال الإسرائيلي- حيث شنت الأولى هجومًا ناريًا على الثاني، بعد العمليات الوحشية لجيش الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة.

بداية العراك الإلكتروني، كانت من تغريدة الفنانة أنغام، التي جاءت بصيغة دعوة لله على، أفيخاي أدرعي -رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الإحتلال الإسرائيلي- وكانت مفادها: «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك»، والتي حظت بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

رد أفيخاي أدرعي

وبمجرد انتشار تغريدة أنغام، اشتعل غضب أفيخاي أدرعي، الذي غرد قائلًا: «حضرة الفنانة أنغام .. والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية».

هجوم أنغام على أفيخاي أدرعي

وجاء رد أنغام على أفيخاي، ساخرًا ومستنكرًا لما قاله، فجاء مضمون أخر رد لها في هذه المحادثة، قائلة: «انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ .. يعني #مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟».

وتابعت: «بعد ما #الجيش_المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع #سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين.