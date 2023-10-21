انطلاق قافلة بيطرية المجانية لقرى حياة كريمة والأكثر احتياجا بالمنوفية

بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنوفية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة المنوفية في الفترة من ٢١ أكتوبر الى ٢٤ اكتوبر 2023.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين

وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين.

وأوضح فاضل، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة المنوفية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة المنوفية، وأكد ان هذة القافلة سوف اقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة المنوفية في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.