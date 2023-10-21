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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 320 طنا من المخلفات بأسوان وإزالة 4 حالات تعد بكوم أمبو

جهود وأنشطة الوحدات
جهود وأنشطة الوحدات المحلية بأسوان

واصل مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وبمتابعة من المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ حملات رفع الإشغالات

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تلافى الملاحظات التى يقوم برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية. 
 

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رفع الاشغالات

وأسفرت الحملات عن رفع أكثر من 320 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة من الشوارع والطرق بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة بواسطة 90 عاملا ومشرفا وفنيا ومهندسا مدعومين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 22 سيارة ومعدة ، وبمشاركة من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح.

وتواصل الحملة جهودها لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل. 

في الوقت نفسه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية لـ 4 حالات تعد على أراضى زراعية  بنطاق حى شرق المدينة بناحية كوم أمبو قبلى بمساحة 175 م2 ، وتم تحرير محاضر للمخالفين ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

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جهود 

كانت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أكدت أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 27 ألف 525 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ). 

وقالت هدى مصطفى إن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

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