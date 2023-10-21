تعليم القاهرة تكثف برامج التوعية فى اليوم العالمى لهشاشة العظام

كثفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برامج التوعية برعاية الدكتور أيمن موسي وكيل أول وزارة ومدير المدرية باليوم العالمى لهشاشة العظام الذى وافق ٢٠ أكتوبر من كل عام وذلك استمراراً لدعم "وكيل أول الوزارة " واهتمامه البالغ بصحة أبنائنا الطلاب حتى يستطيعوا إكمال حياتهم بصحة اكبر ، حيث أن مرض هشاشة العظام يعتبر (المرض الصامت الكامن) وله تأثير خطير وسلبي على الحياة من حيث الألم، والعجز، وفقدان الإستقلال .

ووجه "موسى المعلمين بضرورة توعية الطلاب عن أهمية الغذاء والرياضة واتباع نمط صحي للمحافظة على صحة عظامهم،و طرق الوقاية من هذا المرض .

وناشدهم بضرورة توعية الطلاب بأهمية ترتيب حقائبهم المدرسية يومياً وفقا للجدول المدرسى اليومى لأن حمل الحقيبة المدرسية هو روتين يومي لطلاب المدارس على إختلاف مراحلهم العمرية ، فحمل الطالب لحقيبة مدرسية ثقيلة، أو حمل الحقيبة المدرسية بطريقة غير صحيحة يؤدي لإصابة الطالب بألم في الظهر، مما يجعل إحتمالية إصابته بألم ظهر مزمن خلال مراحل حياته .

واختتم "موسى " حديثه للطلاب بتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أثر كبير على صحة عظامهم مع اتباع نظام غذائي مليئ بالكالسيوم وفيتامين (د) لتقويه عظامهم لممارسة حياتهم المستقبلية بصحة أكبر وأكثر إستقلالية

