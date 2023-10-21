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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قبرص .. هجوم انتقامي جديدة لنصرة غزة في بريطانيا

صدى البلد

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن هجومًا نفذ في بريطانيا على يد طالب لجوء زعم أنه يريد الانتقام لغزة، وادعت الصحيفة أنه تم حجب تفاصيل الهجوم عن الجمهور لأسباب أمنية.

تأتي هذه الأنباء بعد أن ذكرت تقارير إعلامية في قبرص أنه تم اعتقال شخص واحتجاز ثلاثة آخرين لاستجوابهم للاشتباه في تورطهم في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من الصباح بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا.

وحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الصحيفة البريطانية تقول، إن الرجل اعتقل وأخبر الشرطة أنه فعل ذلك “من أجل فلسطين”.

 

ونقل التقرير عن إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، قوله إن الجمهور لديه الحق في معرفة التهديدات، أعتقد أن من حق الجمهور أن يعرف أن شيئاً ما قد حدث، فإذا كانوا قلقين بشأن رد الفعل، فإن الناس بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت شوارعهم آمنة أم لا.

 

وأشار التقرير إلى الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة لإسرائيل التي جرت في لندن الأسبوع الماضي وأخرى مماثلة يجري التخطيط لها اليوم.

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