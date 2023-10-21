إسرائيل تكذب العالم ... لا يوجد أزمات إنسانية في غزة

قال مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية لـ صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن 700 ألف فلسطيني قاموا بالإخلاء من شمال قطاع غزة والانتقال إلى الجزء الجنوبي، وذلك في ظل القصف الإجرامي على مدن قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه لا يزال هناك 350 ألف شخص في المنطقة الشمالية: حوالي 100 ألف منهم. في مدينة غزة، خاصة في مدينتها القديمة، و80,000 في مخيم الشاطئ للاجئين، وأكثر من بضع عشرات الآلاف في جباليا.

وفي تكذيب للعالم أجمع، ذكر المصدر ذاته، أنه لا يوجد نقص في المياه في القطاع، وهناك ما يكفي من الغذاء للأسابيع المقبلة إلى جانب إمدادات الأدوية التي يتم تسليمها الآن.

وقال المصدر "لا توجد أزمة إنسانية في غزة بالتأكيد، وهناك صعوبات، فالعديد من الذين بقوا في شمال قطاع غزة انتقلوا من منازلهم إلى مئات الملاجئ التي أقيمت".

وأضاف أن "المخيمات التي أقامتها الأمم المتحدة مستمرة في العمل على إبقاء السكان في شمال قطاع غزة".