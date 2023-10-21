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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 167 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  167 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التربية والتعليم والشباب بالغربية لاكتشاف الموهوبين رياضيا

كما أسفرت الحملة،  عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 45 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الإجراءات القانونية إدارة مرور الغربية إتخاذ الإجراءات القانونية السير بدون لوحات معدنية الشوارع الرئيسية العميد وائل حمودة الطرق والشوارع السير عكس الاتجاه اكتشاف الموهوبين

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