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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإمساك بقرد في معبد الكرنك بالأقصر.. شاهد

صورة القرد بعد القبض
صورة القرد بعد القبض عليه

نجح  العاملون بمعبد الكرنك، بمدينة الاقصر ، اليوم السبت ،  بالإمساك  بقرد داخل الصرح الثالث في المعبد، بعد محاولات استمرت نحو ست ساعات.

وأكد مصدر أن غفراء المعبد فوجئوا في الساعة السادسة صباحا، بوجود قرد داخل الصرح الثالث بالمعبد ،وبدأ الغفراء والعاملون في مهمة ضبط القرد دون أن يؤثر على الحركة السياحية في المعبد إذ جرى إبعاده في منطقة نائية لتسهيل وتأمين عملية الضبط.

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وأوضح المصدر أن عملية الإمساك بالقرد كانت صعبة جدا  لأنه من المعروف أن القرود سريعة الحركة واحتمى القرد بالاشجار الموجودة في المعبد، لكن حراس المعبد جلبوا شباكا كبيرة واستطاعوا الإمساك به بعد محاولات مضنية وجرى وضعه في قفص حديدي دون أن يصاب بأي أذى.

واشار المصدر بانه تم الاتصال بمديرية والطب البيطرى لتسليمهم القرد مشير بان  القرد كان كبير الحجم، وسريع الحركة لكنه كان مسالما وهادئا، ولم يصب أي أحد بأذى وهذا ما يرجح بشكل كبير هروبه من السيرك الذى كان مقاما بجوار المعبد منذ ايام .

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