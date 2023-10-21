الرئيس الفلسطيني: لن نغادر وسنبقى على أرضنا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا غاشما ووحـشيـا من قبل ‎إسرائيل، وفق ما ذكرت صحف دولية.



قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لن نغادر، سنبقى على أرضنا" خلال كلمته الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام يوم السبت.



وحث عباس إسرائيل وحماس على إطلاق سراح جميع الأسرى والسجناء في وقت انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة في القاهرة إنه دعا الزعماء للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإحياء طريق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن أهداف خارطة الطريق تشمل إيصال المساعدات إلى غزة والاتفاق على وقف إطلاق النار، يليه مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين.