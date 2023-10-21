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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة النجمة هايدن جوين عن عمر ناهز 66 عاما

هايدن جوين
هايدن جوين

كشف موقع “الجارديان” عن وفاة النجمة العالمية هايدن جوين، والتي تعد إحدى أهم النجمات ممن برز نجمهن في المسرح والسينما، وذلك عن عمر ناهز 66 عامًا. 

تجيد هايدن جوين اللغتين الفرنسية والإيطالية، ودرست اللغات الحديثة في جامعة وارويك قبل أن تحصل على محاضرة لمدة خمس سنوات في إيطاليا، حيث قامت بتدريس اللغة الإنجليزية. 

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هايدن جوين 

واتجهت هايدن جوين إلى الولايات المتحدة قبل أن تصبح ممثلة فى منتصف العشرينيات من عمرها ولاحظت لأول مرة على شاشة التلفزيون أنها تلعب دور البطولة فى الكوميديا ​​/ الدراما في الحرم الجامعي David Lodge Nice Work (1989)، قبل الانضمام إلى المسلسل الكوميدي الحاد الذي تدور أحداثه في غرفة الأخبار التليفزيونية، Drop the Dead Donkey (1990). 

وهايدن جوين معروفة أيضًا بأدوارها في المسلسل الطبي Peak Practice (1993) والدراما البوليسية Merseybeat (2001)، على الرغم من أنها لعبت مؤخرًا في المسرحيات الموسيقية "Billy Elliot" و"Ziegfeld". 

وتعيش هاليدن جوين في لندن مع شريكها جيسون فيبس، المعالج النفسي، وابنيهما أورلاندو وهاري.

وهي أيضًا متطوعة في Sightsavers، وهي مجموعة ملتزمة بمكافحة العمى في البلدان المتخلفة.

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