أبو الغيط : المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولياته تجاه الأوضاع الكارثية في غزة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قمة القاهرة للسلام تأتي في ظل تصعيد كبير للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، أنه ينبغى على المجتمع الدولي العمل على مسارين في التوازين أولهما التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وكذلك فتح ممر آمن لإيصال المساعدات للسكان في قطاع غزة بالكامل

وأوضح أن استمرار الوضع الحالي يندرج في إطار المخالفة الصريحة و الفادحة للقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال

وأكد الجامعة العربية ترفض جميع عمليات استهداف المدنين لأنه لا فرق بين مدني وأخر وأن جميع المدنيين سواسية، لافتا إلى أنه لابد من تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.