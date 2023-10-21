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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب الإعلاميين : الإعلام الغربى أخذ من التضليل والأكاذيب طريقا له

صدى البلد

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الإعلام الغربى أخذ من التضليل والأكاذيب طريقا له، مشيرا الى أنه لعب فى رسم صورة ذهنية أن المعتدى عليه هو الجانب الإسرائيلى وليس الشعب الفلسطينى.


وطالب طارق سعدة خلال كلمة له فى اجتماع النقابات المهنية الذى عقد بنقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطينى، بتصحيح الصورة والمعلومات وتوثيق الأحداث التى يمكن أن يبنى عليها رأى عام .

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين :" لدينا مرصد إعلامى يعمل بصورة دورية يومية يتابع عن كثب كل ما يدور ، نجد أن هناك خرقات من الإعلام الغربى بشأن تغطية الجرائم التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى، يجب علينا أن نصحح الصورة ونوجه الرأى العام بالواقع "، مطالبا باطلاق حساب موحد للنقابات المهنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعا، اليوم السبت، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني .

كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل، بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

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