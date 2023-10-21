نقابة المحامين تدعو لمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له

تنظم نقابة المحامين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك غدًا الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للتنديد بالاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، يوم الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.