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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس عربية النواب: كلمة السيسى أمام قمة القاهرة للسلام تاريخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة القاهرة للسلام بالتاريخية والمهمة مؤكداً أن الرئيس السيسى فى كلمته وضع العالم كله وبجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية تجاه ملف القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال (أباظة) فى بيان أصدره اليوم إن الرئيس السيسى أكد على مجموعة من الحقائق المهمة فى كلمته وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم الذى أسفر عن مقتل واصابة الآلاف حتى هذه اللحظة مثمناً الرسالة الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى التى بعث بها من مصر للعالم كله والتى أشار فيها الى أن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً بأن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل لن يحدث.. وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى أن يعطى أكبر اهتمام لتساؤلات الرئيس السيسى ومنها : هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض ونحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين مؤكداً أن قمة القاهرة للسلام أكدت للعالم كله أن مصر تقود تحركًا دوليًا دبلوماسيًا وشعبيًا عظيمًا لإنهاء العدوان الاسرائيلي على غزة والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية وأن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة الهامة.

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