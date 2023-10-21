تفاصيل لقاء محمود عباس مع رئيس وزراء أسبانيا في القاهرة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقى رئيس وزراء أسبانيا بدرو سانشيز، على هامش أعمال قمة "القاهرة للسلام"، التي مصر.

وبحسب الوكالة الفلسطينية فقد جرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وشدد عباس، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

وشكر عباس، أسبانيا على مواقفها الداعمة للحل السياسي على اساس حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وكذلك ما تقدمه من مساعدات تنموية وبناء المؤسسات.

وبحسب الوكالة فقد حضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.