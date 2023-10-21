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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلوفينيا تنشر الشرطة على الحدود مع كرواتيا والمجر

صدى البلد

نشرت سلوفينيا، اليوم السبت، الشرطة على المعابر الحدودية مع كرواتيا والمجر لمنع التهديدات الأمنية المحتملة، مما أدى إلى طوابير طويلة بينما كان المسافرون ينتظرون فحص وثائقهم.

قررت الحكومة السلوفينية يوم الجمعة فرض ضوابط مؤقتة على الحدود حتى 30 أكتوبر، بعد أن فرضت جارتها إيطاليا ضوابط على معبرها الحدودي مع سلوفينيا لتحسين الأمن الداخلي.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفينية أن الشرطة انتشرت في 14 معبرا حدوديا مع كرواتيا والمجر. ولن يكون للمعابر الـ 18 المتبقية وجود دائم للشرطة.

واصطف المسافرون لفحص أوراقهم عند معبر أوبريزجي على الحدود مع كرواتيا، حيث لم يتم إجراء عمليات التفتيش منذ الأول من يناير من هذا العام عندما انضمت كرواتيا إلى منطقة شنغن الخالية من السيطرة.

وقالت كاتيكا فياكو، التي كانت مسافرة من العاصمة الكرواتية زغرب، إنها غادرت في وقت سابق للقيام بالرحلة بسبب الضوابط. وقالت: 'الآن هناك فوضى أكبر، والناس يشعرون بالقلق'.

وفي تفسير قرارها بفرض ضوابط على الحدود، أشارت الحكومة إلى التهديدات الأمنية التي قد تأتي من من قالت إنهم 'أعضاء في مختلف الحركات والجماعات الإرهابية والمتطرفة' ينتقلون من مناطق النزاع المسلح ويهدفون إلى الوصول إلى أوروبا.

وأشار التقرير أيضا إلى تزايد الجريمة المنظمة في غرب البلقان.

 

الجريمة المنظمة إجراء عمليات المعابر الحدودية

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