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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الغد: نجاح قمة القاهرة للسلام يكشف ريادة مصر فى التصدى للمخططات الإسرائيلية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن استجابة وحضور القادة والزعماء العرب والأفارقة والأوروبيين إلى مؤتمر قمة القاهرة  للسلام يكشف الدور المصرى الكبير الرائد والمسئول للقيادة المصرية الناجحة ممثلة فى الرئيس السيسى الذى يحترمه العالم ويقدر دوره ورؤيته.

وأكد "موسى" فى بيان صحفى له أن الواقع اكد أن مصر الداعم الاول للحق الفلسطينى ولحل الدولتين  وللسلام فى المنطقة ، وأن مصر هى المتصدى الاكبر لاسرائيل والوقف فى مواجهتها والتصدى لمخططها بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وأضاف رئيس حزب الغد  أن الأزمات فى المنطقة والعالم تكشف كل مرة أهمية مصر ورئيس مصر وريادة مصر ودورها فى الأسرة الدولية والذى أعاده إلى مكانه ومكانته الرئيس عبد الفتاح السيسى

واختتم بيانه قائلا إن حضور دول  كتركيا  وقطر وجنوب افريقا وغيرها إلى مؤتمر وقمة القاهرة هو عودة لمصر إلى مكانتها الاقليمية والدولية بفضل قائد مصر العظيم الذى نجح طوال سنوات من العمل ليل نهار من أجل وطنه.

المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد مؤتمر قمة القاهرة للسلام الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

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