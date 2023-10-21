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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية الألمانية: نشجع جميع الأطراف في المنطقة للانضمام إلينا لتقديم الدعم اللازم لغزة

وزيرة الخارجية الألمانية،
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنّ كثير من العائلات في غزة تعاني بسبب عدم وصول المياه، وحرمان أطفالهم منها، معربة عن خشيتها من أن يتسبب الصراع في مزيد من الضحايا.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام 2023، قائلًة: «المنطقة تشهد حالة من الخوف، وكل المدنيين يجب حمايتهم ومعاملتهم على حد السواء، ونناشد الجميع من أجل السلام، ويجب أن نكثّف جهودنا لمساعدة من يحتاج إلى مواد غذائية».

وتابعت بيربوك: «نشجع جميع الأطراف في المنطقة للانضمام إلينا لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة، ومن المهم جدًا تعزيز جهودنا الإنسانية، وتوصيل المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح».

وأكدت شكرها للحكومة المصرية والأمريكيين والأمم المتحدة لجهودهم في هذا الشأن، معربة عن سعادتها لاتفاق الجميع على أنّ المنطقة بحاجة إلى عملية سلام، تسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام، مشددة على أنّ هذا الحل هو الوحيد الذي ينهي الصراع الحالي.

 

الخارجية الالمانية غزة أطفال غزة عملية سلام فلسطين

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