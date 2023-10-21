رئيس وزراء العراق: الاحتلال الصهيوني يمارس سياسات القـ تل والتهجير والتجاوز على المقدسات

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ إقامة قمة القاهرة للسلام جاءت في وقتها، وهي مبادرة طيبة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يكون هناك حوار جاد وصريح للقضية الفلسطينية.

وأضاف السوداني، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسات القتل والتهجير والاستيطان والتضييق والحصار والتجاوز على المقدسات في ظل صمت دولي أمام حزمة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخرق واضح للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية من جانب الاحتلال.

وتابع، أنه آن أوان مراجعة المجتمع الدولي هذه السياسة التي أدت إلى الفشل في التعامل مع القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الشارع العربي والإسلامي متضامن بالكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في جهادهم ووقفتهم أمام سياسة الاحتلال الصهيوني وبالتأكيد هناك وقفة من كل الأحرار في العالم.