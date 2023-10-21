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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأعلى للثقافة يعلن تأجيل الوقفة التضامنية لدعم الفلسطينيين

صدى البلد

نشر المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل منشورا يعلن فيه عن تأجيل تنظيم الوقفة التضامنية التي كانت من المفترض أن يقام  تنظيمها غدًا الأحد ٢٢ أكتوبر ۲۰۲۳ أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة من خلال صفحتهم الرسمية على موقع فيسبوك.

وعلق المجلس الأعلى للثقافة ، قائلا: تقرر تأجيل وقفة تضامنية كان من المقرر تنظيمها غدًا الأحد 22 أكتوبر أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة ، على أن يتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين فور تحديدهما".

بيان المجلس الأعلى للثقافة:

أصدر المجلس الأعلى للثقافة بيانًا لإعلان التضامن مع القضية الفلسطينية  “انطلاقًا من المسئولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للمثقفين المصريين”.

وقد أكد المجلس الأعلى للثقافة أنه يسجل دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتابه ومثقفيه، مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ورفض جميع المحاولات التحريضية على التهجير والنزوح القسري.

كما يدين المجلس بأقسى عبارات الإدانة العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية، آخرها العدوان السافر على المستشفى المعمداني.

وأشاد المجلس الأعلى للثقافة، ممثلًا عن جموع المثقفين المصريين، بموقف القيادة السياسية المشرفة والداعمة للحقوق الفلسطينية، والمنددة بازدواجية المعايير وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.

كما ثمن المجلس مواقف المثقفين والكتّاب العالميين، المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني، لدعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.

ا المجلس الأعلى للثقافة القضية الفلسطينية

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