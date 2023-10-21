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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: استدامة دخول المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني أمر حتمي

المساعدات
المساعدات

تحدث أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استضافة مصر لـ قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية، اليوم السبت؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

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وقال أحمد مقلد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "من الضروري استدامة دخول  المواد الإغاثية والمساعدات للشعب الفلسطيني".

وأضاف أحمد مقلد: "التنسيقية كان لها لقاء مع منظمة الأونروا وسفارة فلسطين بالقاهرة وتعرفنا على حجم المأساة على الأراضي الفلسطينية ".

وأكد أحمد مقلد: "هناك نقص شديد للغذاء والماء والأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع غزة يتعرض إلى جريمة إبادة".

وواصل أحمد مقلد: "شهدنا بداية دخول المساعدات الإنسانية اليوم، ونأمل استدامة دخولها، وقوات الاحتلال تقصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ لتعطيل دخول المساعدات".

ولفت أحمد مقلد، إلى أن: "قمة القاهرة للسلام فرصة لإنقاذ شعب أعزل يعاني من جريمة الاحتلال منذ سنوات طويلة".

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