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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين : كلمة الرئيس أمام قمة السلام كشفت مزاعم مدّعي حقوق الإنسان

صدى البلد

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح فعاليات قمة القاهرة للسلام، بحضور زعماء وقادة العالم بعثت عدة رسائل مهمة أكدت جميعها على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن تصفية القضية دون حل عادل للشعب الفلسطيني لن يحدث على حساب مصر.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم السبت، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على أن حل القضية الفلسطينية لا يكمن في التهجير وإنما بالعدل وإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن إرادة جموع المصريين تجاه عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود واتخاذ موقف حاسم تجاه ما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن كلمة الرئيس السيسي في قمة السلام وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته، ووضعت الرؤية المصرية المتوازنة التي تستهدف إحياء عملية السلام والحفاظ على استقرار المنطقة والتصدي لأي محاولات زعزعة أمن واستقرار الشعوب العربية، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام العالمي من جديد.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية جادة في التعامل مع القضية الفلسطينية ووضعها أولوية عاجلة تحتاج لمزيد من التكاتف وتضافر الجهود للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمقررات الشرعية التي أكدت أحقيتها في أرضها، موضحًا أن قمة القاهرة للسلام تعكس الدور البارز والمؤثر الذي تقوم به الدولة المصرية بالمنطقة من أجل إرساء التوازن وتهدئة الأوضاع بها، فضلا عن أنها تؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية.

وأكد أن الدولة المصرية تتطلع بشكل مباشر إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ العالم العربي، موضحًا أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر أبدا، وكلمة الرئيس السيسي حسمت الوضع ضد أي محاولات خارجية مغرضة تدعو لخلع الفلسطينيين من بيوتهم.

وأشاد بجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيه المحتلة، فضلا عن تأكيد أهمية الاصطفاف العربي والإقليمي والدولي وتفعيل الجهود الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية بشكل مستدام، مع رفض فكرة الاستيطان الإسرائيلي واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار من خلال حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي في قمة السلام رسمت خارطة الطريق للحل الأمثل للقضية الفلسطينية، وكشفت مزاعم الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان.

حسين أبو العطا المصريين السيسي الفلسطينية

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