أب شرقاوي قرر يسمي طفلته "فلسطين"..ردود أفعال السوشيال

اشتعلت مدن ومحافظات مصر بالمنشورات الإلكترونية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ الوهلة الاولى منددين بجرائم الجيش الإسرائيلي المحتل التي يرتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة،

بينما قرر الشاب أحمد محمد، دعم القضية بطريقة مختلفة أثارت دهشة الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور للشاب احمد محمد، ابن محافظة الشرقية، الذي رزقه الله بمولودة منذ ساعات قليلة ليفاجئ الجميع بأنه قرر تسميتها “فلسطين” دعما منه للقضية الفلسطينية ووقوفا مع شعبها العظيم.

وتداول رواد المواقع صور الشاب أحمد محمد وطفلته فلسطين، مرفق معهما صورة شهادة ميلاد الطفلة التي تم استخراجها من مكتب صحة شبرا النخلة ، بمركز بلبيس، محافظة الشرقية، بتاريخ ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣.

وحصدت الواقعة آلاف التعليقات المشيدة بتلك الطريقة المميزة لإعلان التأييد حتى لا تندثر القضية، كما انهالت التعليقات المباركة للشاب على ما رزقه الله داعين لها بدوام الصحة والعافية.

وتشهد مواقع التواصل زخما غير مسبوق على مختلف المنصات وبجميع اللغات حول العالم لدعم أهل قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ أكثر من أسبوعين على يد قوات الجيش الإسرائيلي المحتل الذي لم يتوان في قصف المستشفيات وأماكن اللجوء ودور العبادة والمدارس على مدار الساعة.