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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى إسرائيل وتلتقى بنتنياهو

ميلوني ونتنياهو
ميلوني ونتنياهو

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بوصول رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، إلى مطار بن جوريون في تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ميلونيي التقت برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، شاركت ميلوني في "قمة السلام" التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت ميلوني خلال كلمة لها في القمة أن بلادها تحاول تتدفع لإيجاد نقطة للحوار والسلام، مشددة على ضرورة إطلاق مبادرة سياسية تهدف لحل الصراع والنزاع بشكل مستدام باحترام حل الدولتين.

وأضافت "نحاول إيجاد حلول بعيدة المدى للإسرائيليين والفلسطينيين، وتنفيذ بعض الأعمال التي أجريت بالفعل، بحيث نجد كلا الدولتين على نفس الطاولة".

وتابعت: يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم إسرائيل حتى في البداية على الأقل، نحن ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها و وجودها كان يجب أن نفعل هذا عقب ما فعلته حماس ولكننا نريد حل للدولتين".

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