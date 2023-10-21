لن تسمح .. عبد المنعم سعيد: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء حازم

علق عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

قال عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء موقف حازم ".

أضاف عبد المنعم سعيد :" مص لن تسمح يتهجير الفلسطينيين" مضيفا:" مصر هي الدولة المحورية في ملف إدخال المساعدات لقطاع غزة وهناك توافق دولي على مصر ".

وتابع عبد المنعم سعيد :" مصر تدير الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برشد كبير ".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" مصر تسعى إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة"، مضيفا:" لا استبعد فكرة الحرب الإقليمية في ظل تواجد قوى الشر في المنطقة التي تسعى إلى فرض حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة ".