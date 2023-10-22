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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومها العالمي.. أفضل الطرق لعلاج التأتأة

التلعثم
التلعثم

يحتفي العالم اليوم في 22 من أكتوبر، باليوم العالمي للتأتأة، أو التلعثم الذي يؤثر على الشخص الذي قادر على التحدث بسلاسة، يمكن أن يجعلهم يكررون الكلمات، أجزاء من الجمل، أو الأصوات.

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علاج التأتأه

تحدث إلى طبيبك إذا كان طفلك يعثر حتى لو كان صغيراً ويمكن أن يساعد العلاج المبكر على منع أن تصبح مشكلة طويلة الأمد، العلاج سوف يعتمد على خطورة وتواتر طفلك

طبيبك قد يحيل طفلك إلى معالج خطاب للعلاج من المحتمل أن سيعطونك أيضاً تدريبات خطابية للقيام بها في المنزل من المهم متابعة خطة علاج معالجي خطابكم

وتشمل العلاج أيضاً تعليم الوالدين سبل دعم طفلهما. قد تُشجع على:

توفير بيئة مسترخية في المنزل.
أعطِ طفلكِ العديد من الفرصِ للحُُث
تحدث بطريقة بطيئة ومسترخة، حتى لا يشعر طفلك بالضغوط للحديث بسرعة.
اسمع عندما يتكلم طفلك دون مقاطعته، وانتظر منه ليقول ما يريد قوله.
التركيز على محتوى ما يقوله طفلك.

التأتأة علاج التأتأه اليوم العالمى للتأتأة التلعثم توتر الاطفال

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