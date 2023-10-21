برلمانية : كلمة الرئيس السيسي بقمة السلام تكشف دعم مصر للقضية الفلسطينية

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في قمة القاهرة للسلام ، جاءت لتؤكد موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم ان كلمة وضعت العالم امام مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين.



وأشادت "نبيه" بتأكيد الرئيس السيسي، علي ان تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا مؤكدة أن الأمن القومي المصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، وأن مسالة تهجير الفلسطينيين لسيناء أمر مرفوض تماماً وذلك حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، لاسيما و أن مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه من أجل التعايش السلمى، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقلة على أرضهم، مثل باقى شعوب الأرض.

وأكدت " نبيه" ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية مشيرة ان بداية دخول المساعدات الإنسانية اليوم كان أمر ضرورياً ولا بد من إستمراره وهو ما اكدت عليه القيادة السياسية.



يشارك في قمة القاهرة للسلام 31 دولة و3 منظمات دولية، وزعماء كل من قطر، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، تركيا، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا، والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.