عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : كلمة الرئيس السيسي بقمة السلام تكشف دعم مصر للقضية الفلسطينية

شيماء نبيه
شيماء نبيه

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في قمة القاهرة للسلام ، جاءت لتؤكد موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم ان كلمة وضعت العالم امام مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين.


وأشادت "نبيه" بتأكيد الرئيس السيسي، علي ان تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا مؤكدة أن الأمن القومي المصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، وأن مسالة تهجير الفلسطينيين لسيناء أمر مرفوض تماماً وذلك حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، لاسيما و أن مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه من أجل التعايش السلمى، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقلة على أرضهم، مثل باقى شعوب الأرض.

وأكدت " نبيه" ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية مشيرة ان بداية دخول المساعدات الإنسانية اليوم كان أمر ضرورياً ولا بد من إستمراره وهو ما اكدت عليه القيادة السياسية.


يشارك في قمة القاهرة للسلام 31 دولة و3 منظمات دولية، وزعماء كل من قطر، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، تركيا، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا، والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

مجلس النواب قمة القاهرة للسلام الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

بلطة في الرأس وطلقة بالصدر .. تفاصيل مروعة بـ جريمة أوسيم

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

أوكرانيا ليست اسرائيل .. بوتين يأمر بنشر طائرات ميج لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية | تقرير

اعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في قضية تعويض عمرو أديب

ترشيحاتنا

استشهاد 29 فلسطينيًا في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة

خيري رمضان: منتقدو موقف مصر في حرب غزة "رعاع"

أول رد فعل من مجلس الزمالك الجديد بعد خماسية الفريق في شباك سموحة

أول تعليق من طفل غزة المرتجف .. فيديو

من 20 لـ30 شاحنة.. الأمم المتحدة: قافلة ثانية من المساعدات إلى غزة غدًا

الرئاسة الفلسطينية: هذا هو الطريق الوحيد للسلام في غزة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

طريقة عمل خبز الصاج |بأسهل الخطوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء ؟

فيديو

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

إنذارات بوجود قنابل .. ماذا يجرى في فرنسا | فيديو جراف

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

اﻟﻤﺰﻳﺪ